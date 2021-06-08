Обманул на полмиллиона: в Киеве мошенник обменял сувенирные гривны на 20 тысяч долларов

8 июня 2021 , 07:58
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Источник:

Нацполиция

В Киеве мужчина под предлогом обмена валюты завладел почти пол миллионом гривен. Он опубликовал выгодный курс в интернете, а на обмен приехал с сувенирными гривнами.

Нарушитель обменял настоящие доллары на фальшивые гривны и скрылся. Его задержали и сообщили о подозрении.

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Что известно о мошеннике

  • Мужчина решил поменять валюту в интернете.
  • Для того он вызвал курьера, который должен был привезти эквивалентную к обмену сумму.
  • Мошенник привез почти полмиллиона гривен, которые оказались сувенирными.
  • Зато быстро забрал 20 тысяч долларов наличными и бросился наутек.


Нарушителя вычислили по записям с камер видеонаблюдения / Фото Нацполиция

На место выехали полицейские и следователи. Они провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители установили, что мошенником оказался 21-летний уроженец Винницкой области.


Фото мошенника-нарушителя / Фото Нацполиция

Какая ответственность предусмотрена законодательством

  • Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.
  • Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
  • В полиции сейчас устанавливают других участников этой преступной схемы.
Автор: Вікторія Андрєєва