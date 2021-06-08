Обманул на полмиллиона: в Киеве мошенник обменял сувенирные гривны на 20 тысяч долларов

В Киеве мужчина под предлогом обмена валюты завладел почти пол миллионом гривен. Он опубликовал выгодный курс в интернете, а на обмен приехал с сувенирными гривнами.
Нарушитель обменял настоящие доллары на фальшивые гривны и скрылся. Его задержали и сообщили о подозрении.
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Что известно о мошеннике
- Мужчина решил поменять валюту в интернете.
- Для того он вызвал курьера, который должен был привезти эквивалентную к обмену сумму.
- Мошенник привез почти полмиллиона гривен, которые оказались сувенирными.
- Зато быстро забрал 20 тысяч долларов наличными и бросился наутек.
Нарушителя вычислили по записям с камер видеонаблюдения / Фото Нацполиция
На место выехали полицейские и следователи. Они провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители установили, что мошенником оказался 21-летний уроженец Винницкой области.
Фото мошенника-нарушителя / Фото Нацполиция
Какая ответственность предусмотрена законодательством
- Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.
- Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
- В полиции сейчас устанавливают других участников этой преступной схемы.