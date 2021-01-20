Продавал "липовые" справки о COVID-19: в Киеве поймали предприимчивого мошенника
В Киеве задержали продавца фейковых справок / Киевская прокуратура
В Киеве задержали мужчину, который продавал за 500 гривен фейковые справки об отсутствии COVID-19. Клиентов такой мошенник находил в социальных сетях.
Справки посылал по почте, где заказчики и оплачивали такие "услуги". Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.
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Справки "выдавали" с печатями клиники
Справки изготовлялись на иностранных языках с целью выезда заказчика за границу. Во время обысков правоохранители изъяли:
- поддельные справки с оттисками печати клиники о негативном ПЦР-тестировании,
- поддельные печати,
- компьютерную технику,
- квитанции об отправке справок почтовой связью и тому подобное.
Интересно, что продавца фейковых справок задержало Управления по борьбе с наркопреступностью.
Вот так выглядит "липовая" справка об отрицательном результате на COVID-19 / Фото Киевской городской прокуратуры
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