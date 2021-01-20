В Киеве задержали мужчину, который продавал за 500 гривен фейковые справки об отсутствии COVID-19. Клиентов такой мошенник находил в социальных сетях.

Справки посылал по почте, где заказчики и оплачивали такие "услуги". Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

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Справки "выдавали" с печатями клиники

Справки изготовлялись на иностранных языках с целью выезда заказчика за границу. Во время обысков правоохранители изъяли:

поддельные справки с оттисками печати клиники о негативном ПЦР-тестировании,

поддельные печати,

компьютерную технику,

квитанции об отправке справок почтовой связью и тому подобное.

Следует подчеркнуть, что в интернете есть много подобных предложений – можно легко приобрести любую фейковую справку об отсутствии COVID-19 и других заболеваний. Но таких мошенников или не успевают привлекать к ответственности или применяют ее выборочно.

Интересно, что продавца фейковых справок задержало Управления по борьбе с наркопреступностью.



Вот так выглядит "липовая" справка об отрицательном результате на COVID-19 / Фото Киевской городской прокуратуры