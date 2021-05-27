Сумма убытков предпринимателю составила почти 100 тысяч гривен. Полицейские возбудили уголовное дело.
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Что известно об инциденте
Магазин алкогольных напитков расположен на улице Практической в Киеве. С марта здесь работал 31-летний мужчина в должности продавца-консультанта.
В мае владелец магазина заметил недостаток прибыли и обратился в полицию. Как выяснили правоохранители, мужчина продавал часть алкогольных напитков мимо кассы, а также периодически извлекал деньги из кассового ящика. Общая сумма ущерба для владельца составила почти 100 тысяч гривен.
Преступнику сообщили о подозрении / Фото Нацполиция
Какая ответственность за это преступление
- В полиции возбудили уголовное дело по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
- Правоохранители сообщили мужчине о подозрении.
- Ему грозит до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.