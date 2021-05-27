Продавец-консультант присвоил почти 100 тысяч: он "вытягивал" деньги из кассы

Инцидент произошел одном из Киевских магазинов с алкоголем. В полицию обратился владелец точки продаж. Он сообщил правоохранителям, что обнаружил нехватку денег в кассе.

Сумма убытков предпринимателю составила почти 100 тысяч гривен. Полицейские возбудили уголовное дело.

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Что известно об инциденте

Магазин алкогольных напитков расположен на улице Практической в ​​Киеве. С марта здесь работал 31-летний мужчина в должности продавца-консультанта.

В мае владелец магазина заметил недостаток прибыли и обратился в полицию. Как выяснили правоохранители, мужчина продавал часть алкогольных напитков мимо кассы, а также периодически извлекал деньги из кассового ящика. Общая сумма ущерба для владельца составила почти 100 тысяч гривен.



Преступнику сообщили о подозрении / Фото Нацполиция

Какая ответственность за это преступление