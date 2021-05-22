Водитель, вероятно, был пьян и нарушил правила дорожного движения. Его забрала скорая медицинская помощь. Авария произошла утром 22 мая на улице Вадима Гетьмана.

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Chevrolet перевернулась на крышу

Местный телеграм-канал dtp.kiev.ua пишет, что водитель Chevrolet "подрезал" Ford. Согласно информации телеграм-канала Киев Оперативный / Kyiv Operative, из-за этого Ford отбросило в отбойник и развернуло. Параллельно Chevrolet с двумя пассажирами перевернулся на крышу и просунулся так почти 100 метров.

Вероятная причина аварии – водитель Chevrolet ехал на большой скорости и не справился с управлением. Это и привело к столкновению авто.

Впоследствии водитель Chevrolet, не получивший никаких травм, согласился пройти проверку с помощью технического прибора марки Drager. Он обнаружил у водителя 0,92 промилле алкоголя. Предварительно известно, что пассажир Chevrolet также был нетрезв. Водителя-нарушителя забрали в больницу. О состоянии другого водителя пока ничего не известно.

В патрульной полиции подтвердили аварию

В управлении патрульной полиции Киева 24 канала подтвердили факт ДТП.

"Ориентировочно в 4 утра 22 мая произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате чего автомобиль был перевернут на бок", – рассказал дежурный патрульной полиции Максим Прижегоцький.

Предварительно в полиции добавили, что у водителя были признаки алкогольного опьянения.

Обратите внимание! В Киеве произошло ДТП с участием грузовика. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего транспортное средство оказалось на боку. Водитель получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Вероятно, водитель не смог справиться с управлением на мокром и скользком после осадков участке дороги.