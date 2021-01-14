Зеленскому продолжают навязывать российский проект мемориала "Бабий Яр": евреи против
В Киеве 13 января состоялось совещание с участием Владимира Зеленского, на котором президенту вновь представили скандальный российский проект мемориала "Бабий Яр". Еврейская община в Украине выступает против него – якобы руководитель проекта хочет эксплуатировать жертв, которые были расстреляны в Яру.
В частности Илья Хржановский предлагает сделать элементы виртуальной реальности в которой посетители смогут почувствовать себя жертвами или же нацистами и "коллаборационистами". Возмущение по этому поводу выразил в фейсбуке общественный деятель и диссидент еврейского происхождения, вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс.
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Он убежден, что этот проект – очередной элемент информационной войны России против Украины. Кроме того, президенту не предлагают альтернативный, украинский, проект – а он, по убеждению, Зисельса намного лучше.
Руководство Украины не смогло и на этот раз четко и прямо остановить очередную российскую агрессию на информационном фронте гибридной войны, несмотря на негативную реакцию относительно российского проекта вообще и, в частности, против строительства мемориальной синагоги на православном кладбище со стороны многочисленных представителей еврейской общины Украины и остального гражданского общества, на сотни негативных публикаций против российского проекта на протяжении 2020 года, на тысячи подписей под многими обращениями,
– возмущается общественный деятель.
Он объясняет, что цель гражданских протестов не синагога, но провокация российской стороны, которая уже не в первый раз возбуждает межнациональные конфликты в Украине, пытаясь доказать всему миру, что украинцы – антисемиты.
Предыстория
- Вокруг российского проекта уже неоднократно возникали скандалы. В частности, в феврале 2020 года новоназначенный художественный руководитель проекта россиянин Илья Хржановский предложил переименовать станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр". Это вызвало гневную реакцию горожан.
- 300 украинских евреев уже подписались против российского проекта Мемориала в Бабьем Яру, поддержанного Зеленским.
- В октябре 2020 года в Киеве инициировали создание движения Сопротивления против российской концепции Бабьего Яра.
- Илья Хржановский является режиссером скандального фильма "Дау". В одной из частей выложенной в интернет ленты содержится сцена, которую можно трактовать как насилие над детьми, которые на время съемок были взяты из харьковского детдома. Создатели "Дау" настаивают, что никакого насилия не было, а детские крики усилили при монтаже.
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