В Киеве 13 января состоялось совещание с участием Владимира Зеленского, на котором президенту вновь представили скандальный российский проект мемориала "Бабий Яр". Еврейская община в Украине выступает против него – якобы руководитель проекта хочет эксплуатировать жертв, которые были расстреляны в Яру.

В частности Илья Хржановский предлагает сделать элементы виртуальной реальности в которой посетители смогут почувствовать себя жертвами или же нацистами и "коллаборационистами". Возмущение по этому поводу выразил в фейсбуке общественный деятель и диссидент еврейского происхождения, вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс.

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Он убежден, что этот проект – очередной элемент информационной войны России против Украины. Кроме того, президенту не предлагают альтернативный, украинский, проект – а он, по убеждению, Зисельса намного лучше.

Руководство Украины не смогло и на этот раз четко и прямо остановить очередную российскую агрессию на информационном фронте гибридной войны, несмотря на негативную реакцию относительно российского проекта вообще и, в частности, против строительства мемориальной синагоги на православном кладбище со стороны многочисленных представителей еврейской общины Украины и остального гражданского общества, на сотни негативных публикаций против российского проекта на протяжении 2020 года, на тысячи подписей под многими обращениями,

– возмущается общественный деятель.

Он объясняет, что цель гражданских протестов не синагога, но провокация российской стороны, которая уже не в первый раз возбуждает межнациональные конфликты в Украине, пытаясь доказать всему миру, что украинцы – антисемиты.

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