Жару будет ухудшать то, что осадков в столице не ожидают. Кроме этого, скорость ветра будет умеренной.
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Прогноз погоды в Киеве на 22 июня
По прогнозам синоптиков, 22 июня в Киеве осадков не будет. Ветер – юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью 20 – 22 градусов тепла, а днем – 30 – 32 градуса тепла.
Прогноз погоды на 22 июня / Данные Укргидрометцентра
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Прогноз погоды в Киеве на 23 июня
В Киеве 23 июня погода практически не изменится, однако станет еще жарче. Как и в предыдущий день, в столице осадков не ожидают. Ветер – юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 19 до 21 градуса тепла, а днем – от 33 до 35 градусов тепла.
Прогноз погоды на 23 июня / Данные Укргидрометцентра