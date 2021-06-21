Ожидается аномальную жару: прогноз погоды в Киеве на 22 – 23 июня

Синоптики прогнозируют, что 22 и 23 июня в Киеве будет очень жарко. Кое-где столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Жару будет ухудшать то, что осадков в столице не ожидают. Кроме этого, скорость ветра будет умеренной.

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Прогноз погоды в Киеве на 22 июня

По прогнозам синоптиков, 22 июня в Киеве осадков не будет. Ветер – юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 20 – 22 градусов тепла, а днем ​​– 30 – 32 градуса тепла.

По информации Центральной геофизической обсерватории самая высокая температура в столице 22 июня была в 2019 году – 34 градуса тепла. В свою очередь, самая низкая – в 1910 году ночью. Она составила 6,3 градуса тепла.



Прогноз погоды на 22 июня / Данные Укргидрометцентра

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Прогноз погоды в Киеве на 23 июня

В Киеве 23 июня погода практически не изменится, однако станет еще жарче. Как и в предыдущий день, в столице осадков не ожидают. Ветер – юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 19 до 21 градуса тепла, а днем – от 33 до 35 градусов тепла.



Прогноз погоды на 23 июня / Данные Укргидрометцентра