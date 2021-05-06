По данным Укргидрометцентра, скорость порывов ветра будет достигать 15 – 18 метров в секунду. Стоит добавить, что ветреная погода на Киевщине наблюдается уже несколько дней.

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Как уберечься от опасности во время сильного ветра

Спасатели говорят, что для избежания травм в такую погоду стоит держаться как можно дальше от:

рекламных щитов;

линий электропередачи;

высоких деревьев;

конструкций зданий.

Если же кто-то из киевлян увидел, как ветер повалил деревья или какие-то большие конструкции, надо как можно скорее предупредить об инциденте коммунальщиков или работников ГСЧС.

Какой будет погода

За прошедшие сутки была довольно ясная и солнечная погода, но порывы ветра были резкими и непредсказуемыми. В ГСЧС также предупреждали о непогоде. Впрочем, 6 мая будет несколько прохладнее.

Сейчас на Киевщине +13 градусов и примерно такая температура будет сохраняться до конца дня. Возможен дождь.

Киевляне! Если вы утром выбираетесь из дома, прихватите зонты. А во второй половине дня шансов на дождь будет меньше,

– предупреждает метеоролог Наталья Диденко.

Когда в Украину придет потепление: весенний прогноз

После затяжного похолодания в мае в Украине таки потеплеет. Синоптики обещают солнечную погоду с температурой воздуха до +23 градусов.

Еще 8 мая в Украине будут грозы, но уже с 9 – будет светить и греть солнце. Сухо будет во всех регионах, а температура воздуха будет только подниматься.