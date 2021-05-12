Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время строительства Подольского моста в столице на сумму 9 миллионов гривен.

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Уклонялись от налогов

Согласно материалам следствия, служебные лица ООО "Спецпроект-Инвест" по заказу генподрядчика ООО "Эко-буд-Трейд" в течение 2020 года строили Подольский мостовой переход через реку Днепр в Киеве.

Указанное подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с ООО "БК Будівельний майданчик", ООО "Будівельна група "Буддекорсервіс", которые имеют признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что это позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах,

– говорится в сообщении.

Прокуратура провела обыски

На основании постановлений суда Киевская городская прокуратура 12 мая провела обыски по адресам проживания организаторов схемы и в офисных помещениях указанных предприятий.

Целью следователей является отыскание финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, которое расследуется по части 3 статьи об уклонении от уплаты налогов, сборов.