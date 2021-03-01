Офис генерального прокурора сообщил, что вернул общине Киева земельный участок музея "Пирогов" стоимостью более 800 миллионов гривен.

Прокуроры через суд отменили право пользования участком частным обществом. Общая площадь земли составляет 43,4 гектара.

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Речь идет об участке, который расположен в зоне охраняемого ландшафта и принадлежит территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины (село Пирогов).

Поскольку эти земли являются ограниченными в обороте не могут находиться в частной собственности, на них запрещается любая деятельность, которая негативно влияет или может влиять на состояние историко-культурных комплексов и объектов или препятствует их использованию по целевому назначению,

– сообщают в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Также там добавили, что земельный участок возвращен благодаря эффективному реагированию прокурора на нарушение требований законодательства.

Земля для прокуроров

Впрочем, еще в 2015 году журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что якобы прокуратура отсуживает земли музея "Пирогов", чтобы на них строиться.

Прокуратура города Киева обращалась в Киевсовет с ходатайствами о выделении под строительство жилья на многих земельных участках в разных районах Киева.

Четыре масштабных участка киевская прокуратура тогда отсудила у частных фирм. Два из них в районе музея "Пирогов".

Самой прокуратуре заниматься хозяйственной деятельностью запрещает законодательство, поэтому она для застройки нанимает частные компании, об этом писали журналисты Bihus.Info.