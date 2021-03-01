Прокуратура вернула Киеву земельный участок в Пирогове: его стоимость 800 миллионов
Офис генерального прокурора сообщил, что вернул общине Киева земельный участок музея "Пирогов" стоимостью более 800 миллионов гривен.
Источник:Офис генерального прокурора
Прокуроры через суд отменили право пользования участком частным обществом. Общая площадь земли составляет 43,4 гектара.
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Речь идет об участке, который расположен в зоне охраняемого ландшафта и принадлежит территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины (село Пирогов).
Поскольку эти земли являются ограниченными в обороте не могут находиться в частной собственности, на них запрещается любая деятельность, которая негативно влияет или может влиять на состояние историко-культурных комплексов и объектов или препятствует их использованию по целевому назначению,
– сообщают в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Также там добавили, что земельный участок возвращен благодаря эффективному реагированию прокурора на нарушение требований законодательства.
Земля для прокуроров
Впрочем, еще в 2015 году журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что якобы прокуратура отсуживает земли музея "Пирогов", чтобы на них строиться.
Прокуратура города Киева обращалась в Киевсовет с ходатайствами о выделении под строительство жилья на многих земельных участках в разных районах Киева.
Четыре масштабных участка киевская прокуратура тогда отсудила у частных фирм. Два из них в районе музея "Пирогов".
Самой прокуратуре заниматься хозяйственной деятельностью запрещает законодательство, поэтому она для застройки нанимает частные компании, об этом писали журналисты Bihus.Info.
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