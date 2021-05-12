Как отметили в прокуратуре Киева, расследованием уголовного дела занимаются представители департамента стратегических расследований полиции. Полицейские инкриминируют должностным лицам КП завладение бюджетными средствами.
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За несколько лет чиновники якобы похитили 10,5 миллиона гривен.
Действовали в сговоре с подрядчиком
- Представители прокуратуры утверждают, что преступной деятельностью должностные лица Спецжитлофонду и компании-подрядчика занимались с 2018 до 2020 года.
- Как выяснили следователи, представитель подрядчика якобы вступил в сговор с чиновниками для завладения средствами.
- Коммунальщики подписали с частной компанией ряд договоров на выполнение строительных работ. Госслужащие подписывали акты приема, хотя фактически заказ не был выполнен в полном объеме.
Для сбора доказательств причастности злоумышленников к сделке в помещениях Спецжилфонда проводят обыски. Кто именно из должностных лиц является фигурантом уголовного производства, правоохранители не сообщают.