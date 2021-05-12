Налоговики утверждают, что сделка, которую якобы совершил директор частного предприятия, нанесла Киеву 19,5 миллиона гривен убытков. К преступлению могут быть причастны работники КП "Киевский институт земельных отношений", который подчиняется КГГА.

Смотрите также Хищение 10,5 миллионов: в киевском Спецжилфонде – обыски

Также обыски проходят в месте проживания руководителя частной компании.

Пользовался земельным участком без аренды

Следователи выяснили, что в 2013 году директор фирмы приобрел объекты недвижимости, расположенные на коммунальной земле. При этом он якобы намеренно не заключил договор об аренде участка и пользовался ею безвозмездно в этот момент.

Эксперты установили, что из-за этого город недополучил 19,5 миллиона гривен в бюджет.

Директору предприятия инкриминируют злоупотребление служебным положением с тяжелыми последствиями. Впрочем, подозрение ему пока не объявили – работники ГФС принимают меры для этого.

Причастны ли должностные лица КГГА к преступлению, следователи хотят установить после обысков.

По результатам следственных действий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КГГА, которые не приняли никаких мер по заключению соответствующих договоров аренды с землепользователем,

– подчеркнули в прокуратуре Киева.

Если вину директора компании признают судьи, его могут наказать заключением на срок от 3 до 6 лет. Также мужчину могут оштрафовать на сумму от 8,5 до 17 тысяч гривен.