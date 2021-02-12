Экс-судье одного из районных судов столицы сообщили о подозрении в препятствовании проведению митингов и демонстраций. Сделали это работники офиса Генерального прокурора 12 февраля.

Как утверждают следователи, судья выносил заранее незаконные решения для того, чтобы препятствовать активистам проводить митинги и демонстрации.

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Он наказал автомайдановцев лишением права управлять автомобилями.

До 5 лет лишения свободы

Согласно материалам уголовного производства, 23 января 2014 года бывший служитель Фемиды избрал наиболее суровое наказание, которое только возможно за нарушение административного законодательства.

Активистов Автомайдана обвиняли в невыполнении требований ГАИ об остановке.

Исходя из того, что правоохранители пытались незаконно остановить колонну протестующих, решение судьи было заранее незаконным.

Кроме того, как говорят прокуроры, судья и сам был заинтересован в том, чтобы препятствовать активистам в угоду власти Януковича.

В апелляциях активисты добились закрытия административных производств, а Высший совет правосудия уволил фигуранта дела.

Если вина бывшего судьи докажут, ему грозит до 2 лет исправительных работ, до 6 месяцев ареста или до 5 лет ограничения свободы. Также экс-судью могут лишить свободы на 5 лет.