Последствия прорыва возле Ocean Plaza в Киеве: когда возобновят движение – видео

Возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве случился прорыв трубы подземных коммуникаций. В результате там образовалось большое озеро и перекрыли дорогу. Впоследствии оказалось, что также образовалась большая дыра в асфальте. Стало известно сколько времени уйдет на ликвидацию последствий, однако движение транспорта могут там восстановить скорее.

Это случилось 27 мая в 12:41. Впоследствии представитель "Киевтеплоэнерго" рассказал журналистам, что трубу прорвало из-за гидравлических испытаний.

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На фото и видео с места видно, что сначала возле торгового центра на улице Антоновича, 176, образовалось огромное озеро. Впоследствии воду откачали и там образовалась несколькометровая дыра в асфальте.

На место прибыли правоохранители, которые огородили этот участок дороги и перекрыли движение транспорта. Затем Патрульная полиция Киева сообщила, что проезд по улице Антоновича возле станции метро "Лыбидская" перекрыли. Также опубликовали схему объезда.



Схема объезда места прорыва / Карта патрульной полиции Киева

Почему произошла авария

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что прорвало трубу, которая функционирует с 1987 года. Это случилось в результате проверки теплосети, которую проводят готовясь к отопительному сезону.

Это нужно делать, чтобы своевременно заметить слабые места в коммуникациях. В момент, когда трубу прорвало от увеличения давления, воду сразу отключили.



Озеро, которое образовалось в результате прорыва / Фото телеграм-канала "Украина Online"

Начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей предприятия Александр Пилипишин рассказал, что на ликвидацию последствий прорыва уйдет примерно 3 суток.

Если это будет безопасно, движение транспорта там восстановят скорее. Но только на части полос, которые не повреждены.

По словам чиновника, когда здесь раньше случился прорыв, заменили только 23 метра трубы. Полностью ее не заменили, поскольку это случилось во время отопительного сезона. Сейчас планируют заменить больше, однако неизвестно, сколько именно.

Последствия прорыва возле Ocean Plaza 27 мая: видео телеграм-канала "Украина Online"

Что известно о предыдущем прорыве

Возле ТРЦ Ocean Plaza впервые такое случилось вечером 13 января 2020 года.

Тогда всю улицу залило кипятком.

Также затопило и первый этаж ТРЦ.

На месте прорыва провалился асфальт и одна из маршруток попала задними колесами в яму.

В общем чрезвычайники спасли 13 человек.

Четыре человека вытащили из маршрутного такси, которое попало задними колесами в яму.

Три человека были в троллейбусе. Шестеро оставалось на первом этаже торгового центра Оcean Plaza, где и произошла авария.

Еще 7 человек госпитализировали.

По факту прорыва теплосети полиция открыла уголовное производство.

Трансляция с места прорыва и комментарии коммунальщиков: видео "Сегодня"