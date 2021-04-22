У Києві не будуть скасовувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав законним рішення Київради.

Про це повідомив представник Українського інституту національної пам’яті В’ячеслав Якубенко у своєму фейсбуці. Він також нагадав, що справа стосується не лише проспекту Бандери, а й ще 4 вулиць.

Новини з Росії Жиріновський пообіцяв 10 мільйонів тому, хто встромить прапор Росії над Києвом

Які перейменування суд визнав законними:

вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;

вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;

вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський — на проспект Степана Бандери.

Проспект Бандери у Києві

У 2016 році Київрада перейменувала Московський проспект у столиці на проспект Бандери. Це рішення викликало різку негативну реакцію в Москві, а також у всіх проросійських сил в Україні. Вони й подали позов до суду, аби скасувати рішення.

За словами учасників судового процесу, позивачі наполягали на тому, що цей проспект, а також інші вулиці були перейменовано відповідно до закону про декомунізацію. Втім, Київрада ухвалила таке рішення на підставі загальних норм – будь-яка міська рада має право перейменувати будь-яку вулицю, проспект або сквер.

Про відсутність юридичних підстав позову зазначали і юристи, втім, суд першої інстанції 11 лютого 2021 року таки ухвалив рішення, яке визнали незаконним в апеляційному суді.