В Киеве не будут отменять переименование Московского проспекта на проспект Бандеры. Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал законным решение Киевсовета.

Об этом сообщил представитель Украинского института национальной памяти Вячеслав Якубенко в своем фейсбуке. Он также напомнил, что дело касается не только проспекта Бандеры, но и еще 4 улиц.

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Какие переименования суд признал законными:

улицу Баумана – на улицу Януша Корчака;

улицу Кутузова – на улицу Генерала Алмазова;

улицу Суворова – на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;

переулок Кутузова – в переулок Евгения Гуцало;

проспект Московский – на проспект Степана Бандеры.

Проспект Бандеры в Киеве

В 2016 году Киевсовет переименовал Московский проспект в столице на проспект Бандеры. Это решение вызвало резкую негативную реакцию в Москве, а также во всех пророссийских силах в Украине. Они и подали иск в суд, чтобы отменить решение.

По словам участников судебного процесса, истцы настаивали на том, что этот проспект, а также другие улицы были переименованы в соответствии с законом о декоммунизации. Впрочем, Киевсовет принял такое решение на основании общих норм – любой городской совет имеет право переименовать любую улицу, проспект или сквер.

Об отсутствии юридических оснований иска отмечали и юристы, впрочем, суд первой инстанции 11 февраля 2021 года таки принял решение, которое признали незаконным в апелляционном суде.