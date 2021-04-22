Проспект Бандеры остается: в Киеве отстояли решение о переименовании
В Киеве не будут отменять переименование Московского проспекта на проспект Бандеры. Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал законным решение Киевсовета.
Источник:24 канал
Об этом сообщил представитель Украинского института национальной памяти Вячеслав Якубенко в своем фейсбуке. Он также напомнил, что дело касается не только проспекта Бандеры, но и еще 4 улиц.
Новости из России Жириновский пообещал 10 миллионов тому, кто воткнет флаг России над Киевом
Какие переименования суд признал законными:
- улицу Баумана – на улицу Януша Корчака;
- улицу Кутузова – на улицу Генерала Алмазова;
- улицу Суворова – на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;
- переулок Кутузова – в переулок Евгения Гуцало;
- проспект Московский – на проспект Степана Бандеры.
Проспект Бандеры в Киеве
В 2016 году Киевсовет переименовал Московский проспект в столице на проспект Бандеры. Это решение вызвало резкую негативную реакцию в Москве, а также во всех пророссийских силах в Украине. Они и подали иск в суд, чтобы отменить решение.
Об отсутствии юридических оснований иска отмечали и юристы, впрочем, суд первой инстанции 11 февраля 2021 года таки принял решение, которое признали незаконным в апелляционном суде.
Поделиться новостью