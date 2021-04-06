На проспекте Бандеры в Киеве ограничат движение транспорта: что нужно знать водителям
Из-за капитального ремонта, который проводят подрядчики на проспекте Степана Бандеры, движение на нем частично ограничат. Это приведет к усилению заторов на одной из важнейших транспортных артерий Киева.
Источник:КГГА
Схему проезда из-за ремонтных работ, согласно сообщению Киевавтодора, временно изменят. На части проспекта Степана Бандеры в направлении Северного моста можно будет двигаться лишь двумя полосами в каждом направлении.
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Коммунальщики планируют работать на участке между проспектом Оболонским и станцией "Зенит".
18 дней неудобств
Начало дорожных работ и ограничения в движении запланированы на 10 апреля. Открыть полноценное движение по участку дороги должны 28 апреля.
Дорожники начнут снимать старое дорожное покрытие на части между проспектом Оболонским и станцией "Зенит". Проезд транспорта будет организован по 2 полосы в каждом направлении на части проспекта в направлении Северного моста,
– отметили чиновники.
Схема дорожных работ на проспекте Степана Бандеры в Киеве / Иллюстрация Киевавтодора
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