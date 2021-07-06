Из искореженной машины мужчину доставали свидетели ДТП и работники муниципальной стражи. На месте происшествия работали полицейские и медики экстренной помощи.

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Водителя в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию. Прогнозов по его здоровью врачи пока не предоставляют.

На зимней резине и с тонированными стопами



Водитель Mazda находится в критическом состоянии / Фото Муниципальной стражи Киева

Как утверждают очевидцы, водитель иномарки с житомирскими номерами решил обогнать поток машин по полосе для общественного транспорта.

Мужчина не справился с управлением и на немалой скорости вылетел с проезжей части.

Легковушка на полном ходу влетела в столб. Машина получила настолько значительные повреждения, что ремонтировать ее уже нет смысла.



Пострадавшего водителя вытаскивали из машины бойцы муниципальной стражи / Фото Муниципальной стражи Киева

Судя по фото с места инцидента, автовладелец ехал на машине с лысой зимней резиной, что весьма опасно. Кроме того, мужчина поддался новому тренду и затонировал сигналы стопов.

Это, по словам некоторых автовладельцев, улучшает внешний вид машины. Впрочем, подобное тонирование незаконно и приводит к созданию аварийных ситуаций.

Кроме того, как показывает видео момента ДТП, водитель нарушил еще несколько правил дорожного движения: выехал на полосу для транспорта и превысил разрешенную скорость.

Смотрите видео ужасной аварии на проспекте Победы в Киеве: