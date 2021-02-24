Очередная коммунальная авария произошла утром 24 февраля вблизи с парком Пушкина в Киеве. Из-за прорыва трубы горячая вода залила один из подземных пешеходных переходов.

Насколько сильно кипяток залил переход, неизвестно. Вход в него уже ограничили с помощью сигнальной ленты.

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На месте происшествия работают коммунальщики, которые будут устранять последствия инцидента.

Неудобства для пешеходов

Инцидент произошел в месте, где количество переходов через проспект Победы весьма невелик. Из-за невозможности воспользоваться переходом людям приходится идти почти километр до станции метро "Шулявская", или до "Политехнического института".

Насколько масштабной является авария, информации пока нет.

Смотрите видео с места затопления пешеходного перехода в Киеве: