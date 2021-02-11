Окружной административный суд Киева признал неправомерным переименование Московского проспекта. Иск на решение 2016 года подал союз "Общественный контроль и порядок".

Суд удовлетворил иск Союза к Киевскому городскому совету относительно решения 2016 года. Решение о переименовании признали противоправным и неправомерным.

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Суд также оштрафовал Киевский горсовет на 9,205 гривен за непредоставление данных для судебной экспертизы.

Кроме того, улице Михаила Емельяновича-Павленко вернули название Суворова.

Отметим, что это решение суда первой инстанции, на которое, вероятнее всего, будут подавать апелляцию.

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