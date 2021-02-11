ОАСК вернул проспекту Бандеры прежнее название – "Московский"
Суд вернул прежнее название Московскому проспекту / Картинка 24 канала
Окружной административный суд Киева признал неправомерным переименование Московского проспекта. Иск на решение 2016 года подал союз "Общественный контроль и порядок".
Суд удовлетворил иск Союза к Киевскому городскому совету относительно решения 2016 года. Решение о переименовании признали противоправным и неправомерным.
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Суд также оштрафовал Киевский горсовет на 9,205 гривен за непредоставление данных для судебной экспертизы.
Кроме того, улице Михаила Емельяновича-Павленко вернули название Суворова.
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