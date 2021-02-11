ОАСК вернул проспекту Бандеры прежнее название – "Московский"
Окружной административный суд Киева признал неправомерным переименование Московского проспекта. Иск на решение 2016 года подал союз "Общественный контроль и порядок".
Решение о переименовании признали противоправным и неправомерным.
Дивиться еще Скандальный ОАСК удалил исторический дом в Киеве из перечня объектов культнаследия
Административный иск союз обосновал тем, что:
- решение принято с нарушением сроков, установленных Законом Украины о декоммунизации;
- имеются сомнения относительно правомерности процедуры подсчета голосов при проведении голосования;
- названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского, не подпадают под основания переименования, поскольку указанные фамилии отсутствуют в списке лиц, созданного Украинским институтом национальной памяти.
Учтя эти аргументы, ОАСК решил частично удовлетворить иск и признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559 / 559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве".
Суд также оштрафовал Киевский горсовет на 9205 гривен за непредоставление данных для судебной экспертизы.
Кроме того, улице Михаила Емельяновича-Павленко вернули название Суворова.
ОАСК и скандалы: одни из последних
- НАБУ обвиняет руководство Окружного админсуда Киева в многочисленных нарушениях закона: попытке узурпировать судебную власть в стране.
- По версии следствия, Вовк возглавил преступную организацию, целью которой был захват власти.
- Антикоррупционеры как доказательства правонарушений опубликовали записи разговоров судей ОАСК.
- Именно этот суд признал незаконным национализацию "Приватбанка".
- Приостановил переименование Украинской православной церкви (Московского патриархата).
- 1 февраля ОАСК отменил постановление о новой редакции украинского правописания.
- 5 февраля этот суд изъял исторический дом на улице Олеся Гончара из перечня объектов культурного наследия. Рядом строят многоэтажку, а историческое здание "мешало".
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