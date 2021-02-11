Окружной административный суд Киева признал неправомерным переименование Московского проспекта. Иск на решение 2016 года подал союз "Общественный контроль и порядок".

Решение о переименовании признали противоправным и неправомерным.

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Административный иск союз обосновал тем, что:

решение принято с нарушением сроков, установленных Законом Украины о декоммунизации;

имеются сомнения относительно правомерности процедуры подсчета голосов при проведении голосования;

названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского, не подпадают под основания переименования, поскольку указанные фамилии отсутствуют в списке лиц, созданного Украинским институтом национальной памяти.

Учтя эти аргументы, ОАСК решил частично удовлетворить иск и признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559 / 559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве".

Суд также оштрафовал Киевский горсовет на 9205 гривен за непредоставление данных для судебной экспертизы.

Кроме того, улице Михаила Емельяновича-Павленко вернули название Суворова.

Отметим, что это решение суда первой инстанции, на которое скорее всего будут подавать апелляцию.

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