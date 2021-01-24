Протаранил припаркованный автомобиль: в Киеве задержали очень пьяного водителя – фото
В Киеве ночью 24 января мужчина врезался в припаркованную машину. Правоохранители обнаружили в крови виновника ДТП рекордное количество алкоголя.
Водитель Geely совершил наезд на припаркованный Ssang Yong. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
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ДТП произошло на улице Смелянский.
Насколько водитель был пьян
Правоохранители сразу заметили, что водитель был нетрезв. При проверке уровень алкоголя в крови мужчины показал аж 5 промилле.
Что говорит водитель
Водитель объяснил, что пил водку и чувствовал себя хорошо. Однако в машине полиции все время засыпал.
На мужчину составили административные протоколы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение правил дорожного движения, а также за то, что ехал без соответствующих документов. Машину забрали на штрафплощадку.
Автомобиль уехал на штрафплощадку / Фото Нацполиции
Пьяный водитель / Фото Нацполиции
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