В Киеве ночью 24 января мужчина врезался в припаркованную машину. Правоохранители обнаружили в крови виновника ДТП рекордное количество алкоголя.

Водитель Geely совершил наезд на припаркованный Ssang Yong. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

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ДТП произошло на улице Смелянский.

Насколько водитель был пьян

Правоохранители сразу заметили, что водитель был нетрезв. При проверке уровень алкоголя в крови мужчины показал аж 5 промилле.

Обратите внимание! В Украине допустимая норма 0,2 промилле в крови при вождении автомобиля. А 5 промилле считается критическим показателем и алкогольным отравлением.

Что говорит водитель

Водитель объяснил, что пил водку и чувствовал себя хорошо. Однако в машине полиции все время засыпал.

На мужчину составили административные протоколы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение правил дорожного движения, а также за то, что ехал без соответствующих документов. Машину забрали на штрафплощадку.



Автомобиль уехал на штрафплощадку / Фото Нацполиции



Пьяный водитель / Фото Нацполиции