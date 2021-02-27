В Киеве 27 февраля в 12:00 вспыхнули протесты в поддержку активиста Сергея Стерненко. Ранее сторонники активиста заявили, что эта акция будет бессрочной.

Люди начали собираться на Банковой еще в 11:30, хотя протест запланирован на 12:00.

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Меньше чем за полчаса до протеста под Офисом Президента собрались примерно 500 человек. Но впоследствии их количество стремительно увеличилось до нескольких тысяч. По информации очевидцев, возле ОП дежурят полицейские и пожарное авто, однако проход на Банковую открыт.

Отметим, что с самого утра в центр Киева стягивали правоохранителей. Они даже установили блокпост и выборочно останавливали автомобили, чтобы проверить документы.

Требования протестующих

Немедленно освободить Сергея Стерненко и других политзаключенных. Обновить судебную систему, а именно перезагрузить Высший совет правосудия. Новых членов этих органов должны набрать с помощью честного конкурса.

Колонна двинулась к офису генпрокурора

После акции под ОП, длившейся примерно час, активисты колонной отправились в офис генпрокурора. Организаторы заявили, что у генпрокурора Ирины Венедиктовой предвзятое отношение к Стерненко. И именно она, по их мнению, заставляла зампрокурора Трепака объявить подозрение Стерненко и уволила его, когда он отказался это сделать.

Именно ее руками Кремль посадил Сергея Стерненко. Именно она давила на правосудие и в прошлый вторник таки дожала. Именно Венедиктова виновата, что в стране появился новый политзаключенный,

– подчеркнули организаторы акции.

Активисты двинулись к офису генпрокурора: смотрите видео

Колонна протестующих отправилась в офис генпрокурора / Фото 24 канал

Интересно! Новая акция в поддержку Сергея Стерненко запланирована на 9 марта. Участники митинга предполагают, что 27 февраля возможно, "последняя мирная акция".

Начало протеста в поддержку Стерненко в Киеве / Фото 24 канал, "Сегодня", "Самозахист"

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Участники протеста зажгли файеры: смотрите видео

Колонна активистов зажгла файеры и направляется к Венедиктовой: смотрите видео

Участники протеста на Банковой также требуют освободить подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Речь идет о Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрее Антоненко.



Протесты под Офисом Президента 27 февраля / Фото "Сегодня"

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