В Киеве, как и в ряде других городов Украины, 23 февраля начались акции протеста в поддержку Сергея Стерненко. Протестующие начали собираться на Банковой в 20:00, однако уже менее чем через час начались первые столкновения.

Как сообщает корреспондент 24 канала, ситуация в столице накалена. Протестующие начали бросать в правоохранителей снежками.

Важно В Украине продолжаются массовые акции в поддержку Сергея Стерненко: фото, видео

Столкновения силовиков и активистов начались прямо под Офисом Президента. Это произошло после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.

Протестующие требуют, чтобы их пропустили под стены ОП. Зато силовики пытаются оттеснить активистов. На обнародованных видео видно, что между правоохранителями и митингующими началась сильная толкотня.

Сначала активисты бросались в силовиков снежками. Впоследствии ситуация обострилась и в ход пошел слезоточивый газ.

Обратите внимание! По предварительной информации, есть пострадавшие в результате столкновений.

В сторону силовиков бросили файер: смотрите видео

В Киеве начались столкновения под ОП: смотрите видео

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