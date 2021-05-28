Речь идет о трети суммы, к примеру. Козак, который входит в бюджетную комиссию также считает, что и маршруточники должны установить валидаторы, чтобы можно было бы посчитать точный пассажиропоток в общественном транспорте столицы.

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Как в Европе

По мнению депутата, стоимость проезда в Киеве точно будет увеличиваться, но не до 20 гривен. Козак подчеркнул, что ничего удивительного в этом нет, ведь в столице Украины проезд пока дешевле, чем в Европе. Впрочем, себестоимость поездки одинакова.

Мы покупаем такие же вагоны, эскалаторы, автобусы. У нас такая же стоимость электроэнергии, запчастей. Поэтому, я считаю, рост цен на проезд закономерным. Но чтобы определить стоимость проезда в Киеве, нам необходимо провести аудит всех киевских транспортных предприятий. И после этого вывести себестоимость проезда, добавить к ней проценты на развитие, и мы получим его среднюю стоимость,

– рассказывает Козак.

Он также подчеркнул, что плата граждан в Украине ниже, чем в странах ЕС. Это также необходимо учитывать.

Пусть больше платят приезжие

По словам Козака, есть такие киевляне, которые могут себе позволить полностью оплачивать проезд.

Есть горожане, которые вообще пользуются транспортом бесплатно – пенсионеры и госслужащие. Нужно увеличить стоимость проезда для тех, кто не является налогоплательщиком в Киеве – это иностранцы и жители других городов Украины, которые приезжают в Киев,

– предлагает депутат.

Если человек живет в Фастове и ежедневно приезжает на работу в Киев, то он платит здесь налоги. Его нужно отнести к определенной льготной категории и выделить скидку на проезд, добавляет Козак.



Тарас Козак / Фото его страницы в фейсбуке – 211golosiivsky

Пенсионеры должны платить

Козак не считает правильным то, что пенсионеры ездят бесплатно в транспорте. И если пенсионер будет платить треть от стоимости проезда – это будет разумно и справедливо.

Ведь очень часто люди пожилого возраста просто катаются по городу, поскольку это для них бесплатно. Я уважаю этих людей, но пусть минимально платят и пользуются транспортом по необходимости, без злоупотреблений,

– рассказал Тарас Козак.

Маршрутки

По мнению депутата, весь коммунальный транспорт столицы, начиная от метро и заканчивая, возможно, даже пригородными электричками, нужно связать в единый транспортный узел, где бы можно было рассчитываться за проезд не отдельной картой (сейчас это единственный билет), а именно "картой киевлянина". К этой системе он предлагает присоединить также столичные маршрутки.

Хочешь участвовать в городской программе и работать на маршруте? Будь добр – поставь валидатор, плати налоги и работай. Будет четкий учет и понятно, сколько водитель перевез пассажиров, сколько льготников. Все будет четко, прозрачно и честно,

– рассказывает Тарас Козак.

Предыстория

Напомним, что в Киеве активно обсуждают вопрос повышения цен на проезд в транспорте. Коммунальные предприятия-перевозчики подсчитали, что себестоимость одной поездки составляет более чем 20 гривен.

Впрочем, Виталий Кличко, а также депутаты Киевсовета и другие должностные лица, уверяют, что цена не увеличится втрое.

В то же время в городском совете хотят, чтобы правительство отдало деньги за проезд льготников – пока за них платят из местных бюджетов. Возврат средств, по мнению мэра, позволит пока не поднимать цену.