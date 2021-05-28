Пусть гости платят больше: депутат Киевсовета думает как урегулировать цены на проезд

Один из депутатов Киевсовета предлагает, чтобы гости столицы платили за проезд больше, чем местные жители. Представитель фракции "Голоса" Тарас Козак считает, что и пенсионеры должны также покупать билеты по минимальным ценам.
Речь идет о трети суммы, к примеру. Козак, который входит в бюджетную комиссию также считает, что и маршруточники должны установить валидаторы, чтобы можно было бы посчитать точный пассажиропоток в общественном транспорте столицы.
К теме Когда в Киеве подорожает проезд: что говорят в КГГА
Как в Европе
По мнению депутата, стоимость проезда в Киеве точно будет увеличиваться, но не до 20 гривен. Козак подчеркнул, что ничего удивительного в этом нет, ведь в столице Украины проезд пока дешевле, чем в Европе. Впрочем, себестоимость поездки одинакова.
Мы покупаем такие же вагоны, эскалаторы, автобусы. У нас такая же стоимость электроэнергии, запчастей. Поэтому, я считаю, рост цен на проезд закономерным. Но чтобы определить стоимость проезда в Киеве, нам необходимо провести аудит всех киевских транспортных предприятий. И после этого вывести себестоимость проезда, добавить к ней проценты на развитие, и мы получим его среднюю стоимость,
– рассказывает Козак.
Он также подчеркнул, что плата граждан в Украине ниже, чем в странах ЕС. Это также необходимо учитывать.
Пусть больше платят приезжие
По словам Козака, есть такие киевляне, которые могут себе позволить полностью оплачивать проезд.
Есть горожане, которые вообще пользуются транспортом бесплатно – пенсионеры и госслужащие. Нужно увеличить стоимость проезда для тех, кто не является налогоплательщиком в Киеве – это иностранцы и жители других городов Украины, которые приезжают в Киев,
– предлагает депутат.
Если человек живет в Фастове и ежедневно приезжает на работу в Киев, то он платит здесь налоги. Его нужно отнести к определенной льготной категории и выделить скидку на проезд, добавляет Козак.
Тарас Козак / Фото его страницы в фейсбуке – 211golosiivsky
Пенсионеры должны платить
Козак не считает правильным то, что пенсионеры ездят бесплатно в транспорте. И если пенсионер будет платить треть от стоимости проезда – это будет разумно и справедливо.
Ведь очень часто люди пожилого возраста просто катаются по городу, поскольку это для них бесплатно. Я уважаю этих людей, но пусть минимально платят и пользуются транспортом по необходимости, без злоупотреблений,
– рассказал Тарас Козак.
Маршрутки
По мнению депутата, весь коммунальный транспорт столицы, начиная от метро и заканчивая, возможно, даже пригородными электричками, нужно связать в единый транспортный узел, где бы можно было рассчитываться за проезд не отдельной картой (сейчас это единственный билет), а именно "картой киевлянина". К этой системе он предлагает присоединить также столичные маршрутки.
Хочешь участвовать в городской программе и работать на маршруте? Будь добр – поставь валидатор, плати налоги и работай. Будет четкий учет и понятно, сколько водитель перевез пассажиров, сколько льготников. Все будет четко, прозрачно и честно,
– рассказывает Тарас Козак.
Предыстория
Напомним, что в Киеве активно обсуждают вопрос повышения цен на проезд в транспорте. Коммунальные предприятия-перевозчики подсчитали, что себестоимость одной поездки составляет более чем 20 гривен.
Впрочем, Виталий Кличко, а также депутаты Киевсовета и другие должностные лица, уверяют, что цена не увеличится втрое.
В то же время в городском совете хотят, чтобы правительство отдало деньги за проезд льготников – пока за них платят из местных бюджетов. Возврат средств, по мнению мэра, позволит пока не поднимать цену.