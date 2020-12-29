Путепроводы на Богатырской в Киеве засветились разными цветами: установили LED-светильники
В Киеве на 4 отремонтированных путепроводах на улице Богатырской установили декоративные LED-светильники. Вечером этот район будет выглядеть ярче.
Освещение запрограммировано на смену цветов – синий, зеленый, фиолетовый и красный. Об этом сообщает прессслужба КГГА.
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О каких путепроводах идет речь?
Это капитально отремонтированные путепроводы на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры и улицы Богатырской и Оболонского проспекта.
Всего установили более 500 LED-светильников.
Также заместитель председателя КГГА Александр Густелев похвастался, что осенью были завершены работы по капитальному ремонту этих путепроводов.
Это был первый масштабный ремонт с момента постройки путепроводов в 1987 году, и они были практически заново перестроены – от монолитной плиты автопроездов и гидроизоляции до нового асфальтового покрытия и системы наружного освещения,
– отметил чиновник.
Как выглядят обновленные путепроводы: смотрите фото
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