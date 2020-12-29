В Киеве на 4 отремонтированных путепроводах на улице Богатырской установили декоративные LED-светильники. Вечером этот район будет выглядеть ярче.

Освещение запрограммировано на смену цветов – синий, зеленый, фиолетовый и красный. Об этом сообщает прессслужба КГГА.

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О каких путепроводах идет речь?

Это капитально отремонтированные путепроводы на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры и улицы Богатырской и Оболонского проспекта.

Всего установили более 500 LED-светильников.

Также заместитель председателя КГГА Александр Густелев похвастался, что осенью были завершены работы по капитальному ремонту этих путепроводов.

Это был первый масштабный ремонт с момента постройки путепроводов в 1987 году, и они были практически заново перестроены – от монолитной плиты автопроездов и гидроизоляции до нового асфальтового покрытия и системы наружного освещения,

– отметил чиновник.

Как выглядят обновленные путепроводы: смотрите фото