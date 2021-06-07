Це сталося в ночі 5 червня на вулиці Єреванській. Однак правоохоронці зреагували на цю подію тільки після того, як це набуло розголосу.
До теми В Одесі жінка викинула з 10 поверху кота і напівживого добивала ножем
Детальніше про цю полію
За словами киянки Аліни Нестерової, спершу у квартирі гучно сперечалася компанія людей напідпитку. Згодом очевидці почули скавчання тварини.
Господар, який був напідпитку і вважав себе вправним приймати рішення стосовно цього невинного життя, відмовлявся віддавати нам тварину, відмовлявся надавати їй допомогу. Кричав "Це мій пес, я його виховував, я його і вб'ю!"
– додала киянка.
На відео, яке оприлюднила жінка господар справді відмовляється віддати собаку та кричить. Також там видно, що він має явні ознаки алкогольного сп'яніння.
Чоловік, якого підозрюють у вбивстві собаки / Фото Аліни Нестерової
За словами жінки, поліція на виклик про це не прибула та на гарячій лінії "102" сказали звертатися з понеділка. Однак її допис побачила керівниця комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Саме вона зв'язалася з поліцією та після цього Аліни Вороб'йової приїхали слідчі.
Що повідомили в поліції
- У поліції Київщини написали, що по прибуттю правоохоронці опитали свідків.
- Вони з'ясували обставини ймовірного вбивства тварини.
- Тому відкрили кримінальне провадження за статтею про Жорстоке поводження з тваринами.
- Однак про оголошення підозри зловмиснику – не повідомили.
- Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 8 років в'язниці.
Розмова з чоловіком, який ймовірно викинув собаку з вікна: відео Аліни Нестерово