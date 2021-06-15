Как рассказали в полиции Киевской области в комментарии 24 каналу, инцидент произошел днем 15 июня в районе Ярмолы. Несовершеннолетние девушки решили искупаться в реке, но внезапно одна из них начала тонуть.

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На помощь ей бросилась подруга, которой удалось спасти жизнь девочке, но добраться до берега самостоятельно она уже не смогла.

Накануне трагедии полиция проводила превентивные меры

По предварительным данным, спасенная от гибели школьница смогла выплыть и начала звонить за помощью в экстренные службы. Однако, драгоценное время было потеряно. Ее подруга уже погибла.

Тело утонувшей девочки, водолазы нашли участке с большой глубиной в 100 метрах от берега.

Вытащили затонувшую из реки около 19:00.

По словам работников пресс-службы полиции Киевщины, 14 июня правоохранители проводили превентивные меры, рассказывали жителям города об опасности купания детей без взрослых.

16 июня правоохранители будут решать вопрос об открытии уголовного производства по поводу трагедии.

Смотрите видео с места, где в Белой Церкви утонула 14-летняя девочка: