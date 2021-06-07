В КГГА рассказали, что в Центр привезли больше компьютеров – это ускорило процесс. Кроме того, вакцинация продолжалась и в других местах, поэтому в столице за выходные удалось вакцинировать 8 262 человека.
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Какие были проблемы
В субботу наблюдался наплыв людей – желающие получить вакцину ехали даже из других городов. Также люди столкнулись с новой проблемой – их якобы пригласили на укол, но не прислали смс. А без него вакцинироваться можно лишь, если стать в общую очередь.
Также немало людей приехали на вакцинацию, которые не заключили декларацию с семейным врачом – медикам в Центре приходилось вносить данные людей в базу – создавать электронный кабинет пациента.
Из-за таких проблем образовались немаленькие очереди.
Очереди в Центре вакцинации / Фото Анны Брыковой, 24 канал
В связи с этим директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург призвала подписывать декларацию с семейным врачом до того, как идти на прививку. Оказалось, что отсутствие декларации продлевает время на процедуру с 7 до 30 минут.
Кроме того, без декларации нет возможности сделать отметку о прививке против COVID-19,
– подчеркнули в Департаменте.
Люди, которые уже получили первую дозу вакцины, делятся впечатлениями и рассказывают некоторые подробности.
В воскресенье почти без очередей
На следующий день – в воскресенье процесс пошел быстрее, ведь и людей было меньше и в Центре поставили дополнительные компьютеры. Поэтому людям с декларациями семейного врача не приходилось долго ждать, пока врачи зарегистрируют тех, у кого деклараций нет.
На процедуру можно приехать не только тем, кого уже пригласили – любой из зарегистрированных в приложении "Дия" может получить вакцину – но таким людям необходимо будет подождать в "живой" очереди.
Как работают в ЦМВ / Фото КГГА
Сейчас в Центре вакцинации работают 24 бригады, в которые входят:
- регистратор,
- врач,
- медсестра.
Все медики прошли специальное обучение.
Вакцинация педагогов
В Киеве также продолжается вакцинация работников образования, которая началась со 2 июня. Их прививают вакциной Comirnati (Комирнати) производства Pfizer-BioNTech, предоставленной Минздравом.
Для этого в каждом районе столицы на базе учебных заведений создано 17 центров вакцинации. Всего в них уже привили 13 935 работников столичной отрасли образования, в выходные же вакцинировали 2 631 работника.