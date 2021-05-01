О том, как теперь работает метро и наземный транспорт в Киеве – читайте дальше.

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Как работает общественный транспорт в столице

Общественный транспорт, включая метро, ​​продолжает работать в обычном режиме. Правда, с 1 мая пассажирам уже не нужны спецпропуска.

В то же время в Киеве усилили контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города. За этим следят дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны.

Обратите внимание! Заполненность троллейбусов, трамваев, автобусов и маршруток должна быть не более, чем 50% от количества мест.

Что еще разрешили в Киеве с 1 мая

начали работать заведения торговли и торгово-развлекательные центры. Также возобновили работу ярмарки и рынки;

и торгово-развлекательные центры. Также возобновили работу ярмарки и рынки; заведения общественного питания могут принимать клиентов с 7:00 до 24:00, но при условии соблюдения расстояния в 2 метра между столами и не больше 4 человек за столом;

могут принимать клиентов с 7:00 до 24:00, но при условии соблюдения расстояния в 2 метра между столами и не больше 4 человек за столом; также возобновили работу спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов . Открыли кинотеатры и другие учреждения культуры. Они должны обеспечить заполненность не более 50% мест;

. Открыли кинотеатры и другие учреждения культуры. Они должны обеспечить заполненность не более 50% мест; разрешили проведение массовых мероприятий с наполненностью залов не более чем на 50% мест и с учетом 4 квадратных метров на 1 посетителя.

Заметим, что карантин в Киеве еще больше ослабят с 5 мая. Тогда возобновят обучение в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.