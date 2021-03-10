3 ближайшие к НСК "Олимпийский" станции столичной подземки будут работать с ограничениями из-за встречи киевского "Динамо" с испанским Вильярреалом.

О возможных изменениях в работе важнейшего транспорта Киева сообщили коммунальщики за день до матча.

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Как отметили представители метрополитена, перед началом 1/8 финала Лиги Европы одна из станций будет работать только на выход. После матча закроют на вход 3 станции подземки.

Как будет работать метро в Киеве в день футбольного матча

Чтобы избежать чрезмерной загрузки ближайших к главному стадиону страны станций, перед началом игры до 19:55 11 марта работники метро закроют вход на станцию "Олимпийская".

Когда же на стадионе прозвучит финальный свисток, вход также будет закрыт на станциях:

"Олимпийская";

"Дворец спорта";

"Площадь Льва Толстого".

В метрополитене в очередной раз отметили, что механизм ограничений применяют во избежание массового скопления пассажиров на платформах, а также для того, чтобы в подземке не произошел коллапс из-за перегрузки поездов.