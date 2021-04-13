Радуцкий спрогнозировал выход Киева из красной зоны уже в ближайшее время
Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что ситуация с распространением COVID-19 в столице уже улучшилась.
Источник:РБК-Україна
По словам нардепа от "Слуги народа", Киев может выйти из красной зоны карантина, так как ситуация с уровнем госпитализаций больных COVID-19 уже улучшилась. А ведь в целом ситуация в Украине, как утверждает Радуцкий, очень плохая.
Смотрите также Ситуация начала стабилизироваться, – Степанов сообщил о пик третьей волны COVID-19 в Украине
Чиновник одобрительно оценил последствия локдауна на заболеваемость в регионах.
В Киеве улучшение очень условное
Радует, что те области, которые полностью соблюдали требования локдауна, в частности Закарпатская область, вышла на нормальные показатели, и уже не в красной зоне. Надеюсь, что в ближайшее время из красной зоны выйдет Киев. Уже пятый-шестой день мы наблюдаем стабильность госпитализаций,
– подчеркнул Радуцкий.
Нардеп выступил за то, чтобы запретить Межобластное сообщение на период церковных праздников.
Впрочем, по данным Центра общественного здоровья, проблема с критическим уровнем госпитализации тяжелых больных в больницы столицы не является решенной. В столице фиксируют превышение эпидпорога на уровне 119,8%.
Уровень госпитализаций для ослабления карантина должен достичь отметки в 60 на 100 тысяч населения. Однако за 3 последних суток в Киеве показатели значительно выше:
- 103,7;
- 103,3;
- 97,6.
При этом гораздо больше относительной нормы является и показатель загруженности кроватей с кислородом.
Показатели Киева не позволяют ослаблять карантин / Информация ЦОС
Поделиться новостью