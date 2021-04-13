Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что ситуация с распространением COVID-19 в столице уже улучшилась.

По словам нардепа от "Слуги народа", Киев может выйти из красной зоны карантина, так как ситуация с уровнем госпитализаций больных COVID-19 уже улучшилась. А ведь в целом ситуация в Украине, как утверждает Радуцкий, очень плохая.

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Чиновник одобрительно оценил последствия локдауна на заболеваемость в регионах.

В Киеве улучшение очень условное

Радует, что те области, которые полностью соблюдали требования локдауна, в частности Закарпатская область, вышла на нормальные показатели, и уже не в красной зоне. Надеюсь, что в ближайшее время из красной зоны выйдет Киев. Уже пятый-шестой день мы наблюдаем стабильность госпитализаций,

– подчеркнул Радуцкий.

Нардеп выступил за то, чтобы запретить Межобластное сообщение на период церковных праздников.

Впрочем, по данным Центра общественного здоровья, проблема с критическим уровнем госпитализации тяжелых больных в больницы столицы не является решенной. В столице фиксируют превышение эпидпорога на уровне 119,8%.

Уровень госпитализаций для ослабления карантина должен достичь отметки в 60 на 100 тысяч населения. Однако за 3 последних суток в Киеве показатели значительно выше:

103,7;

103,3;

97,6.

При этом гораздо больше относительной нормы является и показатель загруженности кроватей с кислородом.



Показатели Киева не позволяют ослаблять карантин / Информация ЦОС