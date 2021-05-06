Дело почти завершили – стелу покрасили в красные цвета и обновили звезду. Впрочем, после огласки все пришлось переделывать.

Это даже не продать Мужчина на Львовщине продавал советский красный флаг: его задержала СБУ – фото

Этапы декоммунизации в Рокитном

Готовились к празднику в Рокитном заранее – 5 мая начали обновлять стелу. Постамент с красной коммунистической звездой с изображением серпа и молота начали перекрашивать.

Впоследствии все-таки решили закрасить саму звезду и наконец, когда в поселок поехали журналисты, этот символ вообще демонтировали, а стелу начали красить в желто-голубые цвета.

В Днепре тоже "готовились" ко Дню Победы

Там на территории частной автостоянки в Днепре появился флаг с изображением Сталина с известной мантрой "спасибо деду за победу". Флаг сняли, а его владельца ищет полиция.