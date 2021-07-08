В сообщении прокуратуры Киева отметили, что количество раненых в результате стрельбы на Голосеевском проспекте увеличилось до 3. Ранее в полиции говорили только о двух пострадавших.

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Вскоре задержанному будут избирать меру пресечения. Правоохранители будут требовать, чтобы злоумышленник находился под стражей.

Что известно о стрельбе на Голосеевском проспекте в Киеве

Около 10:00 владелец квартиры в ЖК Park Avenue сообщил правоохранителям о том, что неизвестные пытаются попасть в его квартиру.

На место происшествия прибыло несколько нарядов полиции, однако заявитель не открывал дверь. Впоследствии мужчина выстрелил из незарегистрированного помпового ружья через дверь. Часть дроби попала в руку патрульного. Еще один пострадавший получил огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, а третий – осколочное повреждение правого плечевого сустава.

После выстрела злоумышленник забаррикадировался в квартире и отказывался открывать двери спецназовцам.

Во время переговоров он разлил в жилье бензин и спровоцировал пожар.

Спасатели и правоохранители провели эвакуацию людей из дома, а спецназовцы пошли на штурм квартиры.

Злоумышленника и его жену задержали. Инкриминируют ли женщине какое-либо правонарушение, пока неизвестно.

Во время следственных действий в квартире фигуранта производства правоохранители изъяли ружье и другие вещественные доказательства совершения преступления. Следственные действия продолжаются.

По данным СМИ, мужчину зовут Иван Мартынюк. Он является владельцем нескольких объектов недвижимости в Киеве. Квартира, где произошел инцидент, была выставлена на продажу за долги через систему СЕТАМ. Впрочем, мужчина отказался из нее выселяться.

Если мужчину признает виновным суд, ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Смотрите видео полиции о стрельбе на Голосеевском проспекте в Киеве:​