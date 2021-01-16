В Киеве между мужчинами возник конфликт из-за нарушения правил дорожного движения. Таксиста, сделавшего замечание другому водителю, избили.

Инцидент произошел днем 16 января на улице Михаила Драгоманова, это сообщили в телеграм-канале "Киев Оперативный".

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По словам потерпевшего, водитель автомобиля КИА нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Таксист пытался его заблокировать, между мужчинами завязался спор.

Предполагаемый нарушитель обругал таксиста, несколько раз ударил его и распылил в лицо газовый баллончик. Потерпевший просил соблюдать дистанцию и говорил, что ему поломали машину.

Конфликт между водителями в столице: видео "Киев Оперативный" (осторожно, видео содержит нецензурную ругань, 18+)

Потеплевший водитель снял все на видео и описал, как происходили события. Он вызвал правоохранителей и пообещал написать заявление о случившемся.