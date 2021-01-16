Распылил газ в лицо: в Киеве мужчина набросился на таксиста – видео
В Киеве между мужчинами возник конфликт из-за нарушения правил дорожного движения. Таксиста, сделавшего замечание другому водителю, избили.
Инцидент произошел днем 16 января на улице Михаила Драгоманова, это сообщили в телеграм-канале "Киев Оперативный".
Читайте также Даже не вспомнил все, что употреблял: в Киеве патрульные остановили крайне нетрезвого водителя – фото
По словам потерпевшего, водитель автомобиля КИА нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Таксист пытался его заблокировать, между мужчинами завязался спор.
Предполагаемый нарушитель обругал таксиста, несколько раз ударил его и распылил в лицо газовый баллончик. Потерпевший просил соблюдать дистанцию и говорил, что ему поломали машину.
Конфликт между водителями в столице: видео "Киев Оперативный" (осторожно, видео содержит нецензурную ругань, 18+)
Потеплевший водитель снял все на видео и описал, как происходили события. Он вызвал правоохранителей и пообещал написать заявление о случившемся.
Поделиться новостью