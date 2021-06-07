Охранники сделали замечание и терпели нецензурные высказывания в свой адрес. А вот покупатель начал действовать решительно.
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Что известно об инциденте
- Двое посетителей вечером субботы, 5 июня, зашли в супермаркет "Фора".
- Они дошли до отдела с алкогольными напитками и на месте открыли пиво.
- К мужчинам подошел охранник, чтобы сделать замечание.
- Кроме неадекватного поведения, мужчины еще и игнорировали масковый режим.
- А те в свою очередь начали хамить.
- После к дебоширам подошел посетитель спортивного телосложения.
- Сначала культурно попросил надеть маски, "перестать плеваться" и ругаться матом.
- Когда же сила слова не подействовала, он объяснил более действенным способом – надавал дебоширам тумаков.
Разлетелись в разные стороны: видео укрощения дебоширов