Раздал воспитательные оплеухи: под Киевом покупатель усмирил дебоширов – видео

7 июня 2021 , 07:42
Читати новину українською

Источник:

"Киев оперативный"

В Борисполе двое мужчин в нетрезвом состоянии в супермаркете "Фора" устроили дебош. Порядок навел один из покупателей. Он раздал "воспитательные" оплеухи, чтобы проучить неадекватных посетителей.

Охранники сделали замечание и терпели нецензурные высказывания в свой адрес. А вот покупатель начал действовать решительно.

К теме Отправлю на экспертизу, это задорого, – патрульный поскандалил за цену детской кепки: видео

Что известно об инциденте

  • Двое посетителей вечером субботы, 5 июня, зашли в супермаркет "Фора".
  • Они дошли до отдела с алкогольными напитками и на месте открыли пиво.
  • К мужчинам подошел охранник, чтобы сделать замечание.
  • Кроме неадекватного поведения, мужчины еще и игнорировали масковый режим.
  • А те в свою очередь начали хамить.
  • После к дебоширам подошел посетитель спортивного телосложения.
  • Сначала культурно попросил надеть маски, "перестать плеваться" и ругаться матом.
  • Когда же сила слова не подействовала, он объяснил более действенным способом – надавал дебоширам тумаков.

Разлетелись в разные стороны: видео укрощения дебоширов

 

Автор: Вікторія Андрєєва