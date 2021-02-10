К жилью министра юстиции Украины Дениса Малюськи пришли люди с файерами – он назвал их "титушками", но они сказали, что представляют "Правый сектор". Такую акцию провели на фоне рейдерского захвата "Столичного рынка".

Министр защищает правопорядок и заявил, что в рейдерской схеме задействованы нотариус, государственный регистратор и какие-то неизвестные "вип-персоны".

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По словам Малюськи государственный регистратор выбросил из ЕГР информацию о запрете суда на регистрационные действия, а сразу после этого частный нотариус оформил переход контроля за юридическим лицом к другому лицу.

Офис противодействия рейдерству среагировал быстро – уже 15 декабря все вернули как было, а регистратору аннулировали доступ к реестру,

– пишет министр в фейсбуке.

Владелец рынка не обращался к министру

Также он подчеркнул, что реальный владелец рынка не обращался к нему о защите.

В реальности черт его знает, кто реальный владелец, бенефициар, рынка. Он, и это реально странно, не выходил на связь и не пытался себя защитить,

– сообщил Малюська.

Министр написал, что владелец также пытается решить вопрос с помощью некой "вип-персоны".

Чиновник отметил, что возможно владельцем рынка является одиозный Юрий Иванющенко.

Кто такой Юрий Иванющенко? Бывший нардеп от "Партии регионов". Известен по прозвищу "Юра Енакиевский". По данным СМИ он является известным криминальным авторитетом. Фигурант ряда уголовных дел. Иванющенко связывают с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Арсен Аваков заявлял, что Иванющенко организовывал и финансировал "титушек", которые похищали, избивали и убивали активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

"Вероятно, он получил этот рынок коррупционным путем", – подчеркивает Малюська. Однако министр считает, что даже такого собственника необходимо защищать.

Почему рынок нужно отобрать и отдать другим "беспредельщикам", а не, например, государству, осталось вне какого-либо объяснения,

– отметил Малюська.

"Правый сектор" и пикет дома Малюськи

В конце концов недовольные действиями министра юстиции рейдеры, которые пытаются переписать на себя рынок, отправили к дому Малюськи "активистов", которые до того пикетировали Министерство. Люди говорят, что представляют "Правый сектор", однако министр уверен: это обычные наемники – "титушки".

Несколько десятков титушек нашли мой дом и своими факелами, криками и скандированием матов сильно попугали всех моих соседей и детей, которые были дома. Мораль этой истории такова: отдельные элементы диких 90-х, казавшиеся уже давно забытыми, все еще живы. И с этим нужно что-то срочно делать,

– резюмировал министр.

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