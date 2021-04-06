Железная дорога продолжает работать несмотря на жесткие карантинные ограничения в Киеве. Представители Укрзализныци совместно с Нацполицией провели специальные рейды по проверке соблюдения карантинных требований.

Первый рейд состоялся 5 апреля, после введения в действие усиленного карантина в столице. Соблюдение дистанции и масочного режима проверили на вокзалах и в вагонах поездов.

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Детали рейда полиции

По словам главы правления Укрзализныци Ивана Юрика, учреждение заботится о безопасности и комфорте пассажиров и железнодорожников, поэтому придерживается всех карантинных правил.

Во время рейдов проинспектировали поезда:

№142 по направлению Бахмут – Львов;

"Интерсити +" №724 Киев – Харьков;

экспресс №831 Борисполь – Киев.

Результаты проверки Укрзализныци

Правоохранители составили лишь 1 протокол об административном нарушении для пассажира на вокзале без маски. В то же время предупреждения получили более 20 пассажей в вагонах, которые неправильно использовали защитную маску.



Рейды полиции на вокзалах и вагонах будут регулярными / Скриншот с видео Укрзализныци

В Укрзализныце заверили, что контроль масочного режима усилили, а также пассажиров будут информировать об опасности COVID-19. В частности, объявления разместят на табло и будут использовать аудиосообщения.

Полиция провела рейд на Укрзализныце: смотрите видео

Руководство Укрзализныци планирует продолжить рейды поездах и электричках с полицией. Также там призвали пассажиров не пренебрегать правилами безопасных путешествий во время карантина.

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