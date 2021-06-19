По дороге из Киева в "Борисполь" ограничат движение до конца августа

Проезд в направлении города Борисполь Киевской области, временно закроют. Все потому, что 22 июня стартует ремонт дороги к одноименному международному аэропорту.

Речь идет о 18-километровом участке, ведущем от столицы до международного аэропорта "Борисполь". Ремонтные работы будут вестись на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

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В Укравтодоре уточнили, что проезд соответствующим участком закроют с 23 июня. Завершить их планируют до 20 августа. Там, в частности, установят новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметку.

Участок, на котором стартуют ремонтные работы: смотрите на карте

Согласно данным Укравтодора, в последний раз реконструкцию дороги на упомянутом участке проводили еще в 2004 году. Там заверили, что дорога содержалась в надлежащем состоянии.

Что говорят в "Борисполе"

В пресс-службе аэропорта "Борисполь" объяснили, что движение в 2 стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева. Водителей призвали быть внимательными и следить за новыми знаками и указаниями регулировщиков дорожного движения.

Кроме этого, путешественников предупредили, что из-за ремонта дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно. Пассажирам рекомендуют учитывать это.