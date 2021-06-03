Видео этого инцидента обнародовали 3 июня. Однако, когда именно это случилось – неизвестно.

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На этом ролике специальная машина сыплет смесь для ремонта дорог в кузов грузовика.

Однако все идет не по плану и она промахивается.

Поэтому то, что должно было стать новеньким асфальтом, просто сыпется на крышку кузова и падает на землю.

Несмотря на такое развитие событий, работников это совсем не смущает.

Один из них только спокойно махнул водителю грузовика, чтобы он сдал немного назад.

Киевские ремонтники дорог сыпали не туда и опозорились: видео "1+1"

Обратите внимание! 31 мая обнародовали видео нападения ворон на киевлянина. Он от них пытался убежать, но птицы бросились вдогонку. Такой же случай произошел и 3 июня. Однако в следующий раз уже 1 ворона напала на женщину.