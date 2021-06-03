Видео этого инцидента обнародовали 3 июня. Однако, когда именно это случилось – неизвестно.

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  • На этом ролике специальная машина сыплет смесь для ремонта дорог в кузов грузовика.
  • Однако все идет не по плану и она промахивается.
  • Поэтому то, что должно было стать новеньким асфальтом, просто сыпется на крышку кузова и падает на землю.
  • Несмотря на такое развитие событий, работников это совсем не смущает.
  • Один из них только спокойно махнул водителю грузовика, чтобы он сдал немного назад.

Киевские ремонтники дорог сыпали не туда и опозорились: видео "1+1"