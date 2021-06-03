Сыпали не туда: ремонтники дороги в Киеве сорвали сеть – видео

Киевские коммунальщики стали героями соцсетей. У них произошла серьезная неудача во время ремонта дороги. Однако ремонтники просто невозмутимо наблюдали за этим.
Видео этого инцидента обнародовали 3 июня. Однако, когда именно это случилось – неизвестно.
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- На этом ролике специальная машина сыплет смесь для ремонта дорог в кузов грузовика.
- Однако все идет не по плану и она промахивается.
- Поэтому то, что должно было стать новеньким асфальтом, просто сыпется на крышку кузова и падает на землю.
- Несмотря на такое развитие событий, работников это совсем не смущает.
- Один из них только спокойно махнул водителю грузовика, чтобы он сдал немного назад.
Киевские ремонтники дорог сыпали не туда и опозорились: видео "1+1"Обратите внимание! 31 мая обнародовали видео нападения ворон на киевлянина. Он от них пытался убежать, но птицы бросились вдогонку. Такой же случай произошел и 3 июня. Однако в следующий раз уже 1 ворона напала на женщину.