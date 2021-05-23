Что известно о ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 23:00 на Одесской трассе недалеко от поселка Калиновка.
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По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet совершал разворот, и, не удостоверившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомобилем Mercedes,
– говорится в сообщении.
В результате аварии два человека погибли. Водителя Mercedes с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.
На месте происшествия работали медики, правоохранители. Патрульные полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения.
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