Что известно о ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 23:00 на Одесской трассе недалеко от поселка Калиновка.

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По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet совершал разворот, и, не удостоверившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомобилем Mercedes,

– говорится в сообщении.

В результате аварии два человека погибли. Водителя Mercedes с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали медики, правоохранители. Патрульные полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения.

Обратите внимание! В полиции призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, ведь это является залогом безопасности.

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