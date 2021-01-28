У Києві в одному з супермаркетів провели тест на забрудненість візків, якими користуються покупці. Виявилось, що вона перевищує норму у 6 разів.

Джерело: телеканал "Київ"

Взагалі, карантинні обмеження вимагають проводити дезінфекцію поверхонь щогодини. У цьому супермаркеті запевняють, що візки обробляють кожні дві години.

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Однак журналістка вирішила власноруч впевнитись у чистоті візочків та кошиків, перевіривши їх за допомогою спеціального пристрою.

Результат виявився несподіванкою як журналістки, так і працівників маркету. Пристрій зупинився на позначці 178, хоча нормою є показник не більше 30.

Співробітники магазину були здивовані таким результатом та заявили, що відразу проведуть дезінфекцію поверхонь загального користування.

У Київському супермаркеті виявили високий рівень забруднення візків: дивіться відео