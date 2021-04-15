В Киеве произошел странный инцидент – россиянин на улице отобрал у женщины сумку, угрожая ножом. Когда его поймали, он сообщил, что имеет справку из психбольницы, а к нападению готовился 2 месяца.

Это произошло на улице Ярославов Вал. Свой поступок мужчина объяснил попыткой привлечь внимание киевской полиции к нищим на улицах, которые, по его мнению "требуют деньги у людей".

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Детали инцидента

В соцсетях опубликовали видео, как нападавший уже убегал от другого мужчины, который хотел забрать сумку, но россиянин вытащил нож и тот исчез.

Затем к грабителю подбежала и женщина, у которой отобрали сумку, но она упала. Перед тем россиянин размахивал перед ней ножом и возможно зацепил женщину.

Все это происходило на фоне музыки, которая звучала на улице – играли на скрипке.

Россиянин ограбил женщину в Киеве: смотрите видео

Готовил провокацию 2 месяца

Позже нападавшего задержали правоохранители – он представился Кирсановым Дмитрием Валерьевичем, 1982 года рождения. По его словам, он имеет российское гражданство, но работает "на японскую компанию" в Украине и стоит на учете в медучреждении для психически больных.

Мужчина рассказал, что "специально готовил провокацию 2 месяца" и что женщина, у которой он забрал сумку, сама ухватилась рукой за нож, который он достал.