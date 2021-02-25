Увеличение случаев отравления собак в Киеве, как оказалось, никак не связано с пятнами на снегу, которые ветеринары и владельцы животных приняли за опасные вещества.

К выводу о безопасности пятен для собак пришли работники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

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После анализа проб снега с двух разных локаций, лаборанты не нашли в них ничего опасного.

Сок свеклы и сироп

Как оказалось, паника собачников была преждевременной, а догхантеры, судя по всему, просто нагнетали ситуацию, сочиняя в соцсетях, что пятна и являются ядом.

Впрочем, эксперты не смогли найти в пробах никакого яда.

В первом случае один из образцов содержал сок свеклы, другой – содержал сироп. Всеми возможными методами мы не обнаружили никакого яда в обоих образцах,

– отметил заведующий отделом экспертизы КНИИСЭ Олег Посильский.

Впрочем, владельцам собак все же рекомендуют быть бдительными и следить за тем, что животное может съесть на улице.

Смотрите видео сюжета о "яде" для собак в Киеве: