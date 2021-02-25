Плохой пранк: Розовый снег в Киеве оказался не ядом – видео
Увеличение случаев отравления собак в Киеве, как оказалось, никак не связано с пятнами на снегу, которые ветеринары и владельцы животных приняли за опасные вещества.
Источник:Киев.NewsRoom
К выводу о безопасности пятен для собак пришли работники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Смотрите также Розовый снег: догхантеры по всему Киеву рассыпали яд для собак – фото 18+
После анализа проб снега с двух разных локаций, лаборанты не нашли в них ничего опасного.
Сок свеклы и сироп
Как оказалось, паника собачников была преждевременной, а догхантеры, судя по всему, просто нагнетали ситуацию, сочиняя в соцсетях, что пятна и являются ядом.
Впрочем, эксперты не смогли найти в пробах никакого яда.
В первом случае один из образцов содержал сок свеклы, другой – содержал сироп. Всеми возможными методами мы не обнаружили никакого яда в обоих образцах,
– отметил заведующий отделом экспертизы КНИИСЭ Олег Посильский.
Впрочем, владельцам собак все же рекомендуют быть бдительными и следить за тем, что животное может съесть на улице.
Смотрите видео сюжета о "яде" для собак в Киеве:
Поделиться новостью