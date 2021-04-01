Сейчас планов каким-то образом запрещать людям выходить из домов в вечернее время у властей Киева нет. Однако все же вскоре ввести комендантский час вполне могут.

По словам руководителя Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, вопросами введения комендантского часа не могут заниматься представители местной власти. Внедрить такие ограничения могут только Кабмин и Верховная Рада.

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По мнению чиновника, к таким решительным действиям политики могут прибегнуть лишь при условии, если в больницах Киева не останется мест для больных коронавирусом.

В КГГА информацию не подтверждают и не опровергают

Введение комендантского часа – это уровень Кабмина и Верховной Рады, поскольку к этому процессу должны быть привлечены Нацполиция и Нацгвардия. Комендантский час могут ввести, когда будет полная перегрузка коек в больницах. Пока такого нет,

– отметил Рубан.

Представители местной власти на вопрос об усилении карантина также отвечают, что не имеют полномочий для введения комендантского часа. Однако не знают, есть ли в планах кабинета министров ужесточение ограничений.

Какие ограничения будут действовать в Киеве с 5 апреля

Согласно решению комиссии ТЭБ, кроме запретов усиленного карантина в Киеве, 5 апреля начнут действовать еще больше ограничений: