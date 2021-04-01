Рубан назвал условие для введения комендантского часа в Киеве
Сейчас планов каким-то образом запрещать людям выходить из домов в вечернее время у властей Киева нет. Однако все же вскоре ввести комендантский час вполне могут.
Источник:Сегодня
По словам руководителя Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, вопросами введения комендантского часа не могут заниматься представители местной власти. Внедрить такие ограничения могут только Кабмин и Верховная Рада.
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По мнению чиновника, к таким решительным действиям политики могут прибегнуть лишь при условии, если в больницах Киева не останется мест для больных коронавирусом.
В КГГА информацию не подтверждают и не опровергают
Введение комендантского часа – это уровень Кабмина и Верховной Рады, поскольку к этому процессу должны быть привлечены Нацполиция и Нацгвардия. Комендантский час могут ввести, когда будет полная перегрузка коек в больницах. Пока такого нет,
– отметил Рубан.
Представители местной власти на вопрос об усилении карантина также отвечают, что не имеют полномочий для введения комендантского часа. Однако не знают, есть ли в планах кабинета министров ужесточение ограничений.
Какие ограничения будут действовать в Киеве с 5 апреля
Согласно решению комиссии ТЭБ, кроме запретов усиленного карантина в Киеве, 5 апреля начнут действовать еще больше ограничений:
- закроются детские сады;
- школы, вузы и другие учебные заведения перейдут на дистанционный режим работы;
- общественный трансопрт будет перевозить только по наличию спецпропуска;
- под запретом оказалась работа всех торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;
- закрытые кинотеатры, театры, музеи, концертные залы;
- проведение спортивных мероприятий возможно только без зрителей;
- запрещены массовые мероприятия – развлекательные, спортивные, культурные и рекламные и тому подобное.
- парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи. Без групповых занятий и по предварительной записи разрешена работа фитнес-залов.
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