На руке девочки взорвались смарт-часы, когда она шла в школу: новые детали инцидента
Ранее сообщалось, что в Киеве 4 февраля на руке одной из школьниц взорвались смарт-часы. Случилось это, когда девочка шла в школу. Теперь же появились новые подробности этой истории.
Источник:УНН
В момент инцидента рядом с девочкой находилась мама. Учится ребенок в первом классе школы №99, в Днепровском районе украинской столицы.
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Как все было на самом деле
По словам директора школы Галины Собчук, у ученицы ее школы действительно что-то взорвалось на руке. Но это были не смарт-часы, а батарея устройства.
Кроме того, по ее словам, инцидент произошел, когда первоклассница с мамой выходили из квартиры.
Они даже не успели еще выйти из помещения дома, они только вышли в коридор. Это произошло прямо в коридоре возле квартиры,
– отметила Собчук.
В каком сейчас состоянии девочка
Директор школы говорит, что мать девочки запретила комментировать состояние ребенка. Собчук лишь рассказала, что они находятся в ожоговом центре.
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Что ранее сообщали об инциденте
- Смарт-часы произвела известная компания. Ее имя не называют.
- Девочка получила серьезные травмы. И ребенок нуждается в операции.
- Потерпевшую должны были прооперировать 5 февраля. До того несовершеннолетняя находилась под наблюдением врачей и под капельницами.
- Собчук ранее рассказывала, что об инциденте узнала от матери девочки.
- Какие именно травмы получила школьница из-за взрыва смарт-часов – неизвестно.
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