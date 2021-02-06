Ранее сообщалось, что в Киеве 4 февраля на руке одной из школьниц взорвались смарт-часы. Случилось это, когда девочка шла в школу. Теперь же появились новые подробности этой истории.

В момент инцидента рядом с девочкой находилась мама. Учится ребенок в первом классе школы №99, в Днепровском районе украинской столицы.

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Как все было на самом деле

По словам директора школы Галины Собчук, у ученицы ее школы действительно что-то взорвалось на руке. Но это были не смарт-часы, а батарея устройства.

Кроме того, по ее словам, инцидент произошел, когда первоклассница с мамой выходили из квартиры.

Они даже не успели еще выйти из помещения дома, они только вышли в коридор. Это произошло прямо в коридоре возле квартиры,

– отметила Собчук.

В каком сейчас состоянии девочка

Директор школы говорит, что мать девочки запретила комментировать состояние ребенка. Собчук лишь рассказала, что они находятся в ожоговом центре.

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Что ранее сообщали об инциденте